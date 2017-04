Witmar zmienia wizerunek. Będzie marką dla młodych

– Przeprowadziliśmy badania i jasno sprecyzowaliśmy profil naszych konsumentów. To osoby w wieku od 15 do 25 lat. Produkt więc musi być, jak oni, nowoczesny i związany z aktywnym stylem życia – tłumaczy całkowite odświeżenie wizerunku soków Witmar Maciej Jóźwicki, prezes firmy Marwit, do której należy ta marka.